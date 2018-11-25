Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara (Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü) istikameti trafiğe kapatılarak, araçlar Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor ve Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometreleri Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun Düzce Gişesi (Gölyaka) araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Bu gişeyi kullanacak araçlar Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nda, Işıkkent gişe alanının bin 300 metre ilerisinde Serbest Geçiş Sistemi çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Aydın-İzmir yönündeki trafik diğer yöne aktarılarak, 1,5 kilometrelik kesimde ulaşıma gidiş-geliş olarak izin veriliyor.