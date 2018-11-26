Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze Kavşağı'nda köprü kirişlerinin montaj çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle, 22.00-05.00 saatlerinde otoyolun kuzey ve güney taşıma yollarında sol şeritler taşıt trafiğine kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor. Ankara-İstanbul istikametine gidecek araçlar, Gebze Kavşağı'ndan sonra Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'na katılımı sağlayan koldaki mevcut alt geçidi kullanıyor. İstanbul istikametinde ise Dilova ile Gebze kavşakları arası taşıt trafiğine kapatılarak, ulaşım alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşaklarındaki Deri Organize Sanayisi mevkisinde araç üst geçidi orta ayak imalatları çalışması nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, emniyet şeridine aktarılarak üç şeritten devam ediyor.

Soma-Kırkağaç-Akhisar yolunun 31-33. kilometrelerinde köprü ayak yapımı çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak, ulaşım yan yollardan sağlanıyor.