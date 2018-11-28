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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 08:33 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Kavşağı-Yenişehir ayrımı yolunun 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmalarına başlanacak. Bu nedenle otoyolun Turanköy-Yenişehir ayrımı Ankara'ya gidiş istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılacak. Ulaşım, Bursa-İnegöl yolundan gerçekleştirilecek.

Bartın-Karabük il sınırı-Safranbolu-Araç yolunun 32-34. kilometrelerinde üstyapı ve kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatıldı. Ulaşım bölünmüş yolun diğer istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Manavgat-Akseki ayrımı-Başlar-İbradı yolunun 0-3. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 10.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.

Konya-Aksaray yolunun 60-72. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Pozantı-Tarsus yolunun 49-50. kilometrelerindeki (Tarsus Çamtepe Kavşağı-Sağlıklı Köyü mevkisi) otoyol bağlantı kavşağında üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tosya-Osmancık-Merzifon devlet yolunun 32-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

İzmir-Manisa yolunun 13. kilometresindeki Sabuncubeli Tüneli'nde elektro mekanik çalışmalar nedeniyle günün belli saatlerinde ulaşım gidiş-geliş olarak tek şeritten sağlanıyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 63-69. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları nedeniyle trafik tek yönlü gerçekleştiriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon-Gümüşhane devlet yolunun 23-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle belirli kesimlerde trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

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Kara yollarında durum Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

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