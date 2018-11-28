Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Kavşağı-Yenişehir ayrımı yolunun 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmalarına başlanacak. Bu nedenle otoyolun Turanköy-Yenişehir ayrımı Ankara'ya gidiş istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılacak. Ulaşım, Bursa-İnegöl yolundan gerçekleştirilecek.

Bartın-Karabük il sınırı-Safranbolu-Araç yolunun 32-34. kilometrelerinde üstyapı ve kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatıldı. Ulaşım bölünmüş yolun diğer istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Manavgat-Akseki ayrımı-Başlar-İbradı yolunun 0-3. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 10.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.

Konya-Aksaray yolunun 60-72. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Pozantı-Tarsus yolunun 49-50. kilometrelerindeki (Tarsus Çamtepe Kavşağı-Sağlıklı Köyü mevkisi) otoyol bağlantı kavşağında üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.