Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze Kavşağı'nda K-101 Köprüsü çelik kirişlerinin montaj çalışması yapılıyor. Bu nedenle bugün ve yarın O-5 Otoyolu'nun (Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu), Osmangazi Köprüsü istikametinden O-4 Otoyolu (TEM) İstanbul istikametine katılımını sağlayan kavşak kolu trafiğe kapatılacak. O-4 Otoyolu İstanbul istikametinde ulaşım Dilovası Kavşağı'ndan gerçekleştirilecek.

Düzce-Bolu yolunun 24-25. kilometrelerinde (Düzce şehir geçişi) yaya üst geçidi onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Ankara-Konya yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yollarına yönlendiriliyor.

İznik-Yenişehir yolunun 2. kilometresindeki Kırandere Köprüsü ile 5. kilometresindeki Sölöz Köprülü Kavşağı arasında genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.