Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze Kavşağı'nda K-101 Köprüsü çelik kirişlerinin montaj çalışması yapılıyor. Bu nedenle O-5 Otoyolu'nun (Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu) Osmangazi Köprüsü istikametinden O-4 Otoyolu (TEM) İstanbul istikametine katılımını sağlayan kavşak kolu trafiğe kapatıldı. O-4 Otoyolu İstanbul istikametinde ulaşım bugün Dilovası Kavşağı'ndan gerçekleştirilecek.

İzmir-Aydın Otoyolu'nda, Işıkken gişe alanının serbest geçiş sistemine dönüştürülmesi çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun İzmir-Aydın yönündeki trafik diğer yöne aktarılarak, 1,5 kilometrelik bölümde ulaşım gidiş-geliş olarak devam ediyor.

Kırıkkale-Yozgat il sınırı-Yerköy yolunun 28-37. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Dumlupınar-Altıntaş yolunun 36-37. kilometrelerinde heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.