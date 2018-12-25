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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 08:17 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze Kavşağı'nda K-101 Köprüsü çelik kirişlerinin montaj çalışması yapılıyor. Bu nedenle O-5 Otoyolu'nun (Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu) Osmangazi Köprüsü istikametinden O-4 Otoyolu (TEM) İstanbul istikametine katılımını sağlayan kavşak kolu trafiğe kapatıldı. O-4 Otoyolu İstanbul istikametinde ulaşım bugün Dilovası Kavşağı'ndan gerçekleştirilecek.

İzmir-Aydın Otoyolu'nda, Işıkken gişe alanının serbest geçiş sistemine dönüştürülmesi çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun İzmir-Aydın yönündeki trafik diğer yöne aktarılarak, 1,5 kilometrelik bölümde ulaşım gidiş-geliş olarak devam ediyor.

Kırıkkale-Yozgat il sınırı-Yerköy yolunun 28-37. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Dumlupınar-Altıntaş yolunun 36-37. kilometrelerinde heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Akseki-Manavgat yolunun 6-9. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 10.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Balıkesir-Dursunbey-Harmancık yolunun 0-71. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kalecik-Kırıkkale yolunun 19-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kalecik yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten (Kalecik-Kırıkkale) iki yönlü izin veriliyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 29-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kırıkhan-Reyhanlı yolunun 36-39, Sivas-Zara yolunun 1-2. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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Kara yollarında durum Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

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