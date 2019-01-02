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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 08:56 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Kavşağı-Yenişehir ayrımı yolunun 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun Turanköy-Yenişehir ayrımı arası Ankara yönünde 3 şerit trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-İnegöl yolundan gerçekleştiriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Işıkkent gişe alanının Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürmesi çalışmaları nedeniyle İzmir-Aydın yönünde trafik akışı diğer yöne aktarılarak ulaşım 1,5 kilometrelik kesimde gidiş-geliş olarak devam ediyor.

Keşan-Gelibolu-Eceabat devlet yolunun 54-55. kilometrelerindeki Çanakkale Köprüsü yaklaşım viyadüğü çalışmaları nedeniyle tek yön trafiğe kapatıldı. Trafik akışına diğer yönden gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Turgutlu-Salihli yolunun 45-48. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun her iki istikametinde servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 24-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Düzce-Bolu yolunun 24-25. kilometrelerindeki (Düzce şehir geçişi) yaya üst geçidinin Ankara-İstanbul yönündeki hasarlı ayağı değiştirilecek. Bu nedenle ulaşım karşı yönden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-10 ve 12-14. kilometrelerindeki üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Erzurum-Çat-Karlıova yolunun 16-18, Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 29-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sürücülerin, karlı ve buzlu yollar nedeniyle gerekli tedbirleri almaları gerekiyor.

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Kara yollarında durum Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

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