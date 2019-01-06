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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 08:49 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nda Işıkkent gişe alanının Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürülmesi çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle, 18 Ocak'a kadar otoyolun İzmir-Aydın yönünde trafik diğer yöne aktarılarak, ulaşım 1,5 kilometrelik kesimden gidiş-geliş olarak gerçekleştirilecek.

İstanbul-Gebze-İzmit devlet yolunun Topçular Kavşağı'nda köprü derz onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ankara-Konya yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yoluna yönlendiriliyor.

Torul-Gümüşhane-Bayburt devlet yolunun 54-56 ve 60-63. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü devam ediyor.

Tortum-Uzundere ayrımı-Oltu yolunun 38-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Karacabey-Susurluk yolunun 16-19. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 29-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

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Kara yollarında durum Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

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