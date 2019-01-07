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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 08:33 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu Turanköy Kavşağı-Yenişehir ayrımının 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Turanköy-Yenişehir ayrımı Ankara istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa-İnegöl yolundan gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde (Gölbaşı şehir geçişi) alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

Konya-Seydişehir yolunun 12-74. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Altınova-Aliağa-İzmir yolunun 48-50. kilometrelerinde otoyol yapım projesi kapsamındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tosya-Osmancık-Merzifon yolunun 32-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Turgutlu-Salihli yolunun 5-6. kilometrelerinde köprülü kavşak yapımı nedeniyle ulaşım Ankara istikametinde servis yolundan sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 2-3. kilometrelerindeki TCDD köprü yapım çalışması nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Trabzon-Torul yolunun 7. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Kaş-Elmalı yolunun 12-15. kilometrelerindeki baraj inşaatı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Çankırı-Kalecik-Kırıkkale yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kalecik istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kalecik-Kırıkkale istikametinde iki yönlü sağlanıyor.

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Kara yollarında durum Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

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