Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu Turanköy Kavşağı-Yenişehir ayrımının 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Turanköy-Yenişehir ayrımı Ankara istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa-İnegöl yolundan gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde (Gölbaşı şehir geçişi) alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

Konya-Seydişehir yolunun 12-74. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Altınova-Aliağa-İzmir yolunun 48-50. kilometrelerinde otoyol yapım projesi kapsamındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tosya-Osmancık-Merzifon yolunun 32-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.