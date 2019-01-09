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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 08:37 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Nevşehir-Niğde yolunun 6-10 ve 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İzmit-Yalova yolunun Karamürsel şehir geçişinde katlı kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Çankırı-Kalecik-Kırıkkale yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kalecik istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kalecik-Kırıkkale istikametinde iki yönlü devam ediyor.

Kırıkhan-Reyhanlı yolunun 36-39. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Balıkesir-Kütahya il sınırı-Uşak yolunun 25-27. kilometrelerinde kavşak düzenlemesi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 52-54. kilometrelerinde (Trabzon şehir geçişi Reşadiye Kavşağı) köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım Trabzon-Beşikdüzü istikametinde tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Serik-Manavgat yolunun 22-24. kilometrelerinde (Manavgat şehir geçişi) farklı seviyeli kavşak yapımı, Dumlupınar-Altıntaş yolunun 36-37. kilometrelerinde heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 35-37. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor.

Turgutlu-Salihli yolunun 5-6. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım servis yolundan devam ediyor.

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Kara yollarında durum

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