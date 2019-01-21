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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 08:35 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Buca-Gaziemir kavşakları 4-6. kilometrelerinde yapım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle söz konusu kesimde 29 Mart'a kadar otoyolun sağ şeridi trafiğe kapatıldı.

İstanbul-İzmit yolunun 18-19. kilometresindeki Dilovası kesiminde Kuzey Marmara Otoyolu kavşak kolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gökova-Köyceğiz-Ortaca yolunun 27-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer bölümden çift yönlü devam ediyor.

Yenişehir-İnegöl yolunun 12-23. kilometrelerinde (Hamzabey Köprüsü-Alanyurt) devam eden yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı alternatif güzergaha yönlendiriliyor.

Göksun-Elbistan yolunun 5-12 ve 15-24, Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46, Belören-Hadim yolunun 0-16 ve 21-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kargı-Tosya-Osmancık yolunun 43-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Akseki-Manavgat yolunun 2-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Torul-Gümüşhane-Bayburt yolunun 54-56 ve 60-63. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanacak.

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Kara yollarında durum Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

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