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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 08:32 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze Kavşağı'nda köprü çelik kirişlerinin montaj çalışması yürütülüyor. Bu nedenle 26 Ocak'a kadar 22.00-05.00 saatlerinde Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Osmangazi Köprüsü istikametinden TEM-İstanbul istikametine katılımı sağlayan kavşak kolu trafiğe kapatılacak. İstanbul istikametinde ulaşım TEM Otoyolu'nun Dilovası Kavşağı'ndan gerçekleştirilecek.

Ankara-Konya yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Ermenek- Mut yolunun 4-18. kilometrelerinde heyelan tehlikesine karşı yol ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı servis yoluna yönlendiriliyor. Yoldan ağır vasıtaların geçişine izin verilmiyor.

Osmaniye-Nurdağı yolunun 45-46 ve 63-65. kilometrelerinde Bahçe mevkii yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden ve servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-10 ve 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Seydikemer-Kaş yolunun 0-12, Silifke-Mersin yolunun 22-24 ve Kargı-Tosya-Osmancık yolunun 43-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

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Kara yollarında durum Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

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