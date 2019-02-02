Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Reşadiye-Niksar yolunun 29. kilometresindeki (Çakmak mevkisi) heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Manisa-Menemen yolunun 0-4. kilometrelerindeki (Menemen Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Çankırı-Kalecik-Kırıkkale yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kalecik istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Kalecik-Kırıkkale istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
İskilip-Çorum yolunun 20-24. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Korkuteli-Antalya yolunun 26-31. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünde birer şeritten kontrollü sağlanıyor.
Trabzon-Gümüşhane yolunun 23-25. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.
Balıkesir-İzmir yolunun 0-7. kilometrelerinde yol üstyapısında meydan gelen bozulmalar, Zonguldak-Devrek yolunun 3-5 ve 14-16. kilometrelerinde tünel inşaatları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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