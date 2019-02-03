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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 09:21 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Işıkkent gişe alanını serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları nedeniyle 1,5 kilometrelik kesimde ulaşım Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Muğla-Gökova yolunun 7-8. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Muğla yönünde sağ şerit trafiğe kapatılırken, trafik diğer şeritten devam ediyor.

Silifke-Mersin yolunun 22-24. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Yerköy-Yozgat yolunun 39-45. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresinde yer alan Akyazı ve Beşirli tünelleri çalışmalar nedeniyle fasılalı olarak trafiğe kapatılırken, ulaşım her iki yöndeki bağlantılardan veriliyor.

Tatvan-Van devlet yolunun (Van Bölge Hastanesi önü) 64-66. kilometrelerindeki köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım, yan yollardan gidiş geliş olarak sağlanıyor.

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Kara yollarında durum

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