Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Işıkkent gişe alanını serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları nedeniyle 1,5 kilometrelik kesimde ulaşım Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Muğla-Gökova yolunun 7-8. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Muğla yönünde sağ şerit trafiğe kapatılırken, trafik diğer şeritten devam ediyor.
Silifke-Mersin yolunun 22-24. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Yerköy-Yozgat yolunun 39-45. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresinde yer alan Akyazı ve Beşirli tünelleri çalışmalar nedeniyle fasılalı olarak trafiğe kapatılırken, ulaşım her iki yöndeki bağlantılardan veriliyor.
Tatvan-Van devlet yolunun (Van Bölge Hastanesi önü) 64-66. kilometrelerindeki köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım, yan yollardan gidiş geliş olarak sağlanıyor.
Ekipler alarmda! Araçlarıyla birlikte bir anda kayboldular!
Maduro'dan flaş seçim açıklaması!
Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Rusya'dan tüm dünyayı korkutan ABD açıklaması!
Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu
Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...
Kritik toplantı bugün! Adaylar değişebilir
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk talimat verdi, kontenjan artırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum