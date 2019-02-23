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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 09:23 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmit -Yalova yolunun Gölcük kesimindeki Yüzbaşılar Köprülü Kavşağında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Soma-Kırkağaç-Akhisar yolunun 31-33 kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 6-16 kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 4-5 kilometrelerindeki Bahşılı Köprülü Kavşağında yapım çalışması nedeniyle yolun her iki istikameti de trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12 kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bandırma-Bursa yolunun 24-27 kilometrelerindeki Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Uşak-Gediz-Çavdarhisar yolunun 55-66 kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Silifke-Mersin yolunun 22-24 kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

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Kara yollarında durum Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

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