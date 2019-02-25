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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 08:23 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Kavşağı-Yenişehir ayrımı 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun Turanköy-Yenişehir ayrımı Ankara gidiş yönünde 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa-İnegöl yolundan gerçekleştiriliyor.

Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 54-55. kilometrelerinde Çanakkale Köprüsü yaklaşım viyadüğü çalışmaları nedeniyle tek yön trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer yönden gidiş-geliş olarak devam ediyor.

İstanbul-İzmit yolunun 49. kilometresindeki Şirintepe Mahallesi Ahududu Sokak'ta yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle güney yan yol (Ankara istikameti) 08.00-18.00 saatlerinde trafiğe kapalı olacak.

Yerköy-Yozgat yolunun 39-45. kilometrelerinde çalışmalar nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırıkhan-Reyhanlı yolunun 36-39. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 10-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 24-29. kilometrelerinde çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresinde Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle yol aralıklı olarak trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım her iki yöndeki servis yollarından sağlanacak.

Niksar-Reşadiye yolunun 29. kilometresinde (Çakmak mevkisi) meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü veriliyor.

Dereli-Şebinkarahisar-Sivas il sınırı yolunun 54-56. kilometrelerinde heyelan tehlikesi nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğü ulaşım yol durumu bülteni

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