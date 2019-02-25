Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Kavşağı-Yenişehir ayrımı 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun Turanköy-Yenişehir ayrımı Ankara gidiş yönünde 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa-İnegöl yolundan gerçekleştiriliyor.

Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 54-55. kilometrelerinde Çanakkale Köprüsü yaklaşım viyadüğü çalışmaları nedeniyle tek yön trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer yönden gidiş-geliş olarak devam ediyor.

İstanbul-İzmit yolunun 49. kilometresindeki Şirintepe Mahallesi Ahududu Sokak'ta yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle güney yan yol (Ankara istikameti) 08.00-18.00 saatlerinde trafiğe kapalı olacak.

Yerköy-Yozgat yolunun 39-45. kilometrelerinde çalışmalar nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırıkhan-Reyhanlı yolunun 36-39. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.