Kara yollarında durum

Alaca-Yozgat yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun her iki yönünde kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerindeki Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar ile D-100 Çayırova kavşakları arasında bulunan bağlantı yolundaki Tuzla Şifa Mahallesi kesiminde araç üst geçidi kirişlerinin montaj çalışması yapılacak. Bu nedenle 5 kilometrelik bölümde 5-6 Mart'ta, 22.00-06.00 saatlerinde yol Şekerpınar-D100 Çayırova Kavşağı yönünde trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşıma karşı yönden gidiş-geliş olarak izin verilecek.

Çivril-Denizli yolunun 40-43. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Devrek-Mengen-Yeniçağa yolunun 3-5. kilometrelerinde Dorukhan Tüneli'nin bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım Mengen-Devrek istikametindeki tüpten tek şeritten gerçekleştiriliyor.

