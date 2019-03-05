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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 08:41 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşaklarındaki bağlantı yolu üzerinde yapılan TEM Bağlantı Tüneli doğu tüpünde çalışmalar tamamlandı. Trafik bugünden itibaren tünel içine aktarılacak ve ulaşım 5 Eylül'e kadar 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak gerçekleştirilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları başlatıldı. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma 5 Nisan'a kadar diğer istikametten iki yönlü izin verilecek.

Eskişehir-Ankara il sınırı-Polatlı yolunun 5-8. kilometrelerindeki köprü yapım çalışması nedeniyle Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı yönden çift yönlü devam ediyor.

Silivri-Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometrelerindeki (Selimpaşa mevkisi) kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.

Soma-Kırkağaç-Akhisar yolunun 48-50. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ereğli-Adana yolunun Ereğli şehir geçişi Türkmen Kavşağı 2-3. kilometrelerinde alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Erzurum-Çat-Karlıova yolunun 16-18, Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 29-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Isparta-Antalya (Dereboğazı) yolunun 1-5. kilometrelerinde meydana gelen oturma ve çatlaklar nedeniyle gidiş şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım geliş şeridinden iki yönlü sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

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Kara yollarında durum Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

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