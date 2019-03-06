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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 08:39 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Buca-Gaziemir kavşaklarındaki Yıldız Mahallesi'nde üstyapı çalışmaları nedeniyle İzmir-Çeşme istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Gelibolu-Keşan devlet yolunun 38-39. kilometrelerindeki (Güneyli mevkisi) bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33, Beyşehir-Isparta yolunun 24-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara-Konya yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 34 ile 37. kilometrelerindeki Nizip ve Birecik geçişlerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-10 ve 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Çanakkale-İzmir yolunun 10-11. kilometrelerinde yaya kaldırımı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Balıkesir-Susurluk yolunun 36-38. kilometrelerinde Yeniköy alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 23-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle muhtelif kesimlerde ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarında durum Karayolları Genel Müdürlüğünü

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