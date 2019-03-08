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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 08:37 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolu üzerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım TEM Bağlantı Tüneli'nin doğu tüpünden 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Buca-Gaziemir kavşaklarındaki Yıldız Mahallesi'nde yürütülen kavşak çalışmaları nedeniyle İzmir-Çeşme istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 5-8. kilometrelerindeki köprü yapım çalışması nedeniyle Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Çanakkale-İzmir yolunun 10-11. kilometrelerindeki yaya kaldırımı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Mersin-Tarsus yolunun 3-5. kilometrelerindeki Mersin Limanı Hal Köprülü Kavşağı'nın yan yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Denizkent-Bandırma yolunun 44-45. kilometrelerinde yaya alt geçidi çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Niksar-Reşadiye yolunun 37-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

Torbalı-Ödemiş yolunun 5-9. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Darende-Malatya yolunun 19-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 48. kilometresindeki (Ortahisar tünel çıkışı mevkisi) yaya üst geçidinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten kontrollü devam ediyor.

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Kara yollarında durum Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu

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