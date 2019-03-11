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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 08:29 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-İzmit yolunun 18-19. kilometrelerinde (Dilovası kesimi) Kuzey Marmara Otoyolu kavşak kolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Soma-Kırkağaç-Akhisar yolunun 48-50. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde kavşak düzenlemesi ve üstyapı çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma, diğer istikametten gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Uşak-Gediz-Çavdarhisar yolunun 55-66. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 24-29, Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 30-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Burdur-Antalya yolunun 14-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları devam ediyor.

Karabük-Araç yolunun 9-11, Bozkır-Hadim yolunun 26-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Hasankeyf-Gercüş-Midyat yolunun 37-39. kilometrelerindeki (Üçyol mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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