HABER

Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 08:26 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çeşme-İzmir Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde ekolojik köprü yapımı çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 12-13. kilometrelerinde (Turanköy-Yıldırım kavşakları) viyadük yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde ulaşıma Ankara-İzmir istikametinden gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Silivri-Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometrelerinde (Selimpaşa mevkisi) kavşak yapımı, Ermenek-Mut yolunun 24-25. kilometrelerinde (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.

Soma-Kırkağaç-Akhisar yolunun 48-50. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor.

Eskişehir-Ankara il sınırı-Polatlı yolunun 11-13. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım karşı yönden çift yönlü devam ediyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden, Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapımı nedeniyle servis yolundan çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Niksar-Reşadiye yolunun 37-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

Devrek-Mengen-Yeniçağa yolunun 3-5. kilometrelerindeki Dorukhan Tüneli'nin bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım Mengen-Devrek istikametindeki tüpte tek şeritten devam ediyor.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda ilk sefer yapıldıGebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda ilk sefer yapıldı
Hatay'da büyük panik! Tüm binayı sardıHatay'da büyük panik! Tüm binayı sardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kara yollarında durum Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

En Çok Okunan Haberler

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kırmızı Bülten'le aranan DEAŞ'lı kadın terörist yakalandı

'Kırmızı Bülten'le aranan DEAŞ'lı kadın terörist yakalandı

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili yeni açıklama! Yağışlar devam edecek

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili yeni açıklama!

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda ilk sefer yapıldı

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda ilk sefer yapıldı

Hatay'da büyük panik! Tüm binayı sardı

Hatay'da büyük panik! Tüm binayı sardı

Ankara ve İzmir'de DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Yurda giriş yapınca polis düğmeye bastı!

İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu

İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.