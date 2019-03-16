HABER

Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 09:17 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması nedeniyle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34 kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Çalışmalar dolayısıyla Kaynaşlı otoyol giriş bağlantı kolu da trafiğe kapatıldı. Otoyola girmek isteyen sürücüler Düzce gişelerine yönlendiriliyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46 kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Mersin-Tarsus yolunun 3-5 kilometrelerindeki Mersin Liman Hal Köprülü Kavşağı'nın yan yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Söke-Aydın yolunun 54-58 kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer şeritten yapılıyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 24-29 kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sinop-Gerze-Yakakent yolunun 37 kilometresindeki Gerze-1 Kavşağı bağlantı kolundaki heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle Gerze bağlantı yolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma bağlantı yollarından izin veriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 48 kilometresindeki (Ortahisar Tüneli çıkış mevkisi) yaya üst geçidi bakım ve onarım çalışması nedeniyle 18 Mart'a kadar bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Emet-Tavşanlı yolunun 21 kilometresinde meydana gelen çökme nedeniyle ulaşım Günlüce Köyü (Eski Yol) geçişinden gerçekleştiriliyor.

Alaca-Yozgat yolunun 1-2 kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü sağlanıyor.

Artvin Uzundere ayrımı-Yusufeli-İspir yolunun 28-32 kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.

PARTNERBunu kimse bilmiyordu! Günde 1 tane pirinç yutarsanız...Bunu kimse bilmiyordu! Günde 1 tane pirinç yutarsanız...
Uysal: Okula iki ayakkabı değiştirerek giden çocuktan utanmalıyızUysal: Okula iki ayakkabı değiştirerek giden çocuktan utanmalıyız
Türkiye'ye hırsızlık için gelmişler!Türkiye'ye hırsızlık için gelmişler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kara yollarında durum yol durumu bülteni

En Çok Okunan Haberler

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Sivas'ta hakem isyanı! 'Sahaya düştü'

Sivas'ta hakem isyanı! 'Sahaya düştü'

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

CHP'li vekile camide büyük şok!

CHP'li vekile camide büyük şok!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son son tahminler geldi: Havalar ısınacak

Meteoroloji'den son son tahminler geldi: Havalar ısınacak

Münevver Karabulut cinayetinin kan parası, aileleri evinden etti

Karabulut cinayetinin kan parası evlerinden etti

Son dakika! Ege Denizi'nde bir deprem daha

06.44'te bir deprem daha oldu!

Türkiye'ye hırsızlık için gelmişler!

Türkiye'ye hırsızlık için gelmişler!

Beşiktaş'ta silah sesleri!

Beşiktaş'ta sabah saatlerinde silah sesleri!

Üsküdar'da denizde erkek cesedi bulundu

Üsküdar'da denizde erkek cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.