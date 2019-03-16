Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması nedeniyle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34 kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Çalışmalar dolayısıyla Kaynaşlı otoyol giriş bağlantı kolu da trafiğe kapatıldı. Otoyola girmek isteyen sürücüler Düzce gişelerine yönlendiriliyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46 kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Mersin-Tarsus yolunun 3-5 kilometrelerindeki Mersin Liman Hal Köprülü Kavşağı'nın yan yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Söke-Aydın yolunun 54-58 kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer şeritten yapılıyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 24-29 kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.