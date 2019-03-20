Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy ile Pendik Tersane kavşakları arasındaki bağlantı yolunda yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Çeşme-İzmir Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer bölümden çift yönlü devam ediyor.

Torbalı-Ödemiş-Kiraz yolunun 5-9. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Düzce-Bolu yolunun 8-9. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle İstanbul-Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Tokat-Niksar yolunun 49-50 ile 68-70. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Yozgat-Boğazlıyan yolunun 1-4. kilometrelerindeki (Yozgat şehir geçişi) üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.