Kara yollarında durum

Soma-Kırkağaç-Akhisar yolunun 48-50. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 12-13. kilometrelerinde (Turanköy-Yıldırım kavşakları) viyadük yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde ulaşıma Ankara-İzmir istikametinden gidiş-geliş izin veriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy ile Pendik Tersane kavşakları arasındaki bağlantı yolunda yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden ve servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Niksar-Reşadiye devlet yolunun 37-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü devam ediyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde yapılacak aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle tüneller belli aralıklarla ulaşıma kapatılacak. Bu kesimde trafik her iki yöndeki bağlantı yollarına yönlendiriliyor.

Isparta-Antalya (Dereboğazı) yolunun 1-2. kilometrelerinde meydana gelen oturma ve çatlaklar nedeniyle gidiş şeridi trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşıma geliş şeridinden iki yönlü izin veriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

