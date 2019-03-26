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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 08:32 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması nedeniyle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor. Kaynaşlı otoyol giriş bağlantısı da trafiğe kapatılarak, sürücüler Düzce gişelerine yönlendiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Buca-Gaziemir kavşakları 4-6. kilometrelerinde (Yıldız Mahallesi) kavşak çalışması nedeniyle İzmir-Çeşme istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Akseki-Manavgat yolunun 31-33. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları yapılacak. Bu nedenle bugün 09.00-18.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Düzce-Bolu yolunun 8-9. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Ankara-İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Mersin-Tarsus yolunun 3-5. kilometrelerinde Mersin Liman Hal Köprülü Kavşağı'nın yan yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-10 ile 12-14. kilometrelerindeki üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Reşadiye-Niksar yolunun 29. kilometresindeki (Çakmak mevkisi) heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Gemlik-Bursa yolunun 32-34. kilometrelerinde Dürdane Köprülü Kavşağı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Giresun-Espiye ayrımı-Dereli yolunun 12-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım 31 Ağustos'a kadar servis yolundan kontrollü gerçekleştirilecek.

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Kara yollarında durum Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

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