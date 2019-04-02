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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 08:32 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Silivri-Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometrelerinde (Selimpaşa mevkisi) kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Çeşme-İzmir Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı, geçişler diğer bölümden çift yönlü devam ediyor.

Aksaray-Nevşehir ayrımı-Selime-Ihlara yolunun 2-21. kilometrelerindeki yapım işleri nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Düzce-Bolu yolunun 8-9. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Ankara-İstanbul istikametinde trafik tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Mersin Liman Hal Köprülü Kavşağı çalışmaları tamamlandı. Bu kesimde devam eden yan yol çalışmaları nedeniyle yolun 3-5. kilometrelerinde trafik kontrollü seyrediyor.

Hacıhamza-Osmancık-Merzifon yolunun 45. kilometresindeki köprü yapım çalışması (Kızılırmak Köprüsü) nedeniyle yol trafiğe kapatıldı, ulaşım bölünmüş yolun diğer bandından iki yönlü sağlanıyor.

Malatya-Kahramanmaraş sınırında devam eden yol yapım çalışması nedeniyle 19-21. kilometrelerde ulaşım tek yönden gerçekleştiriliyor.

Of-Çaykara-Bayburt yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Gemlik-Bursa yolunun 32-34. kilometreleri (Dürdane Köprülü Kavşağı) ile Suşehri-Gölova-Altköy yolunun 2-7. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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