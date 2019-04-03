Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşaklarındaki bağlantı yolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, TEM Bağlantı Tüneli doğu tüpünden çift şerit gidiş ve çift şerit geliş olarak devam ediyor.

Çeşme-İzmir Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı, geçişler diğer bölümden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 12-13. kilometrelerinde (Turanköy-Yıldırım kavşakları) viyadük yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde ulaşıma Ankara-İzmir istikametinden gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Silivri-Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometrelerinde (Selimpaşa mevkisi) kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Soma-Kırkağaç-Akhisar yolunun 48-50. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.