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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 08:20 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşaklarındaki bağlantı yolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, TEM Bağlantı Tüneli doğu tüpünden çift şerit gidiş ve çift şerit geliş olarak devam ediyor.

Çeşme-İzmir Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı, geçişler diğer bölümden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 12-13. kilometrelerinde (Turanköy-Yıldırım kavşakları) viyadük yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde ulaşıma Ankara-İzmir istikametinden gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Silivri-Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometrelerinde (Selimpaşa mevkisi) kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Soma-Kırkağaç-Akhisar yolunun 48-50. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ereğli-Adana yolunun 2-3. kilometrelerinde (Ereğli şehir geçişi Türkmen Kavşağı) alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Eskişehir-Ankara il sınırı-Polatlı yolunun 11-13. kilometrelerinde köprü yapım çalışması nedeniyle Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Sivrihisar-Polatlı istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden ve servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Niksar-Reşadiye devlet yolunun 37-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 30. kilometresinde yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

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