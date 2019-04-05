Kara yollarında durum

Atatürk Havalimanı'nın taşınması dolayısıyla Yeşilyurt havuzlu kavşaktan başlayarak, Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey-Yeşilköy bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi), O-7 Kuzey Çevre Otoyolu, O-6 Kuzey Marmara Otoyolu'ndan İstanbul Havalimanı girişine kadar olan kesim bugün saat 22.00'den yarın 23.59'a kadar trafiğe kapalı olacak.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Atatürk Havalimanı'nın taşınması nedeniyle UKOME'nin aldığı karar çerçevesinde İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda, bugün 22.00'den yarın 23.59'a kadar Yeşilyurt havuzlu kavşaktan başlayarak, Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey Yeşilköy bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi), O-7 Kuzey Çevre Otoyolu, O-6 Kuzey Marmara Otoyolu'ndan (Yavuz Sultan Selim Köprüsü dahil) İstanbul Havalimanı girişine kadar olan yolu kullanacak sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri gerekiyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı ile Bolu Doğu kavşakları 16-17. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım 15 Nisan'a kadar diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak gerçekleştirilecek.