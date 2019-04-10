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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 08:17 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları 5-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gölbaşı-Polis Akademisi yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Alaçatı-Zeytinler kavşakları 0-3. kilometrelerindeki ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak, geçişlere diğer bölümden çift yönlü izin veriliyor.

Kocaeli-Sakarya devlet yolunun 0-25. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Köyceğiz-Ortaca yolunun 29-30. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde geçişler diğer bölümden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Eskişehir-Ankara il sınırı-Polatlı yolunun 5-8. kilometrelerindeki köprü yapım çalışması nedeniyle Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım karşı yönden (Sivrihisar-Polatlı istikametinden) iki yönlü (gidiş-geliş) sağlanıyor.

Niksar-Reşadiye devlet yolunun 37-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak, ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Denizkent-Bandırma yolunun 44-45. kilometrelerinde yaya alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

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Kara yollarında durum Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

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