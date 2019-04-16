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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 08:47 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Akıncı gişeleri 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları 5-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gölbaşı-Polis Akademisi yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Güzelbahçe-Urla kesimi 5-8. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun İzmir-Çeşme yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 9-11. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle 18 Nisan'a kadar 10.00-16.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 1-10. kilometrelerinde Alaplı-Kocaman tünellerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikametinde ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Çanakkale-Çan yolunun 8-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kahramanmaraş-Türkoğlu-Nurdağı yolunun 25-26. kilometrelerinde (Madalyalı kavşak) üst geçit köprüsü çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Maçka-Torul yolunun 44-45. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

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Kara yollarında durum Karayolları Genel Müdürlüğü

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