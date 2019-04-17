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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 08:28 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Bolu Batı kavşakları 0-2. kilometrelerindeki Abant-2 Köprüsü'nde yürütülen çalışmalar nedeniyle İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten (Ankara-İstanbul) iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım TEM Bağlantı Tüneli doğu tüpünden 2 şerit gidiş 2 şerit geliş olarak devam ediyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Güzelbahçe-Urla kesimi 5-8. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları olduğundan İzmir-Çeşme yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması nedeniyle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü veriliyor. Kaynaşlı otoyol giriş bağlantı kolunun da trafiğe kapatılması dolayısıyla otoyola girmek isteyen sürücüler Düzce gişelerine yönlendiriliyor.

Manisa-İzmir yolunun 0-6. kilometrelerindeki Sabuncubeli Tüneli'nde çalışmalar olduğundan 19 Nisan'a kadar 09.00-16.00 saatlerinde yolun bir şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.

Silifke-Mersin yolunun 29-30. kilometreleri (Sultankoyu mevkisi) ile 56-58. kilometrelerindeki (Kargıpınarı mevkisi) üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 9-11. kilometrelerindeki (Hacıömerler mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla bugün ve yarın 10.00-16.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Küçükkuyu-Edremit yolunun 28-30. kilometrelerinde 55. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu yapıldığından yarın 06.00-18.00 saatlerinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanacak.

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Kara yollarında durum Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

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