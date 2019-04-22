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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 08:35 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım 5 Eylül'e kadar TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak gerçekleştirilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Akıncı gişeleri 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşıma, 8 Mayıs'a kadar diğer istikametten (İstanbul-Ankara) iki yönlü izin verilecek.

Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Yerköy-Yozgat yolunun 39-45. kilometrelerinde (Yozgat şehir geçişi) tretuvar ve refüj çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü sağlanıyor.

Silifke-Mersin yolunun 29-30 (Sultankoyu) ve 56-58. kilometrelerinde (Kargıpınarı) üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Niksar-Reşadiye yolunun 37-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 5-19. kilometrelerindeki T1, T2, T3 ve Zeytinlik tünellerinde devam eden sistem montaj çalışması nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Gemlik-Bursa yolunun 32-34. kilometrelerinde Dürdane Köprülü Kavşağı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Suşehri-Gölova-Altköy yolunun 2-7. kilometrelerindeki yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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Kara yollarında durum Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

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