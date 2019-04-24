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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 08:43 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım 5 Eylül'e kadar TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak gerçekleştirilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Bolu Batı kavşakları 0-2. kilometrelerinde Abant-2 Köprüsü genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma 1 Mayıs'a kadar diğer istikametten (Ankara-İstanbul) iki yönlü ve kontrollü olarak izin verilecek.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Güzelbahçe-Urla kesimi 5-8. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir-Çeşme yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım 25 Nisan'a kadar diğer şeritlerden sağlanacak.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağında köprü çalışması yapılıyor. Bu nedenle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor. Söz konusu kesimdeki Kaynaşlı otoyol giriş bağlantı kolu da trafiğe kapatıldı. Otoyola girmek isteyen sürücüler Düzce gişelerine yönlendiriliyor.

Adana-Kozan yolunun 47-48. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Silifke-Mersin yolunun 29-30. kilometreleri (Sultankoyu) ile 56-58. kilometrelerinde (Kargıpınarı) üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yerköy-Yozgat yolunun 39-45. kilometrelerinde (Yozgat şehir geçişi) tretuvar ve refüj çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü izin veriliyor.

Darende-Malatya yolunun 19-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek taraflı sağlanıyor.

Siirt-Kurtalan ayrımı yolunun 43-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Antalya-Burdur yolunun 13-14 ve Burdur-Antalya yolunun 11-15. kilometrelerinde hafta sonları dahil her gün 13.00-14.00 saatlerinde patlatmalı yapım çalışması yapılıyor. Bu nedenle trafik 5-25 dakika aralıklarla her iki kesimde kontrollü gerçekleştiriliyor.

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Kara yollarında durum Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

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