Kara yollarında durum

Yeni 'Bond Kızı' o oldu! İşte olay yaratan sahneleri

Yeni 'Bond Kızı' o oldu! İşte olay yaratan sahneleri

Kırıkhan-Reyhanlı yolunun bazı kesimlerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin verilirken Çanakkale-Çan yolunun 8-10. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kızılcahamam - Kahramankazan - Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde ise üst geçit köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, bu kesimde ulaşım Ankara-İstanbul istikametinden kontrollü veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Akıncı gişeleri 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik tersane kavşakları bağlantı yolunda bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım, TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Amasya-Taşova yolunun 5-7. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun sol şeridinden sağlanıyor.

Alaplı - Ereğli - Zonguldak yolunun 1-10. kilometrelerinde Alaplı-Kocaman tünellerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikametinde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45-50. kilometrelerindeki (Akyazı mevkisi) bağlantı ve toplayıcı yollarında (Kanuni Bulvarı-Karşıyaka Kavşağı arası) yapılacak "Okul Sporları Bisiklet Türkiye Birinciliği" müsabakaları nedeniyle 30 Nisan'a kadar 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım diğer imar yolları ile devlet yolundan sağlanacak.

