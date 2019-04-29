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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 08:54 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik tersane kavşakları bağlantı yolunda bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım, TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Akıncı gişeleri 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Kızılcahamam - Kahramankazan - Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde ise üst geçit köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, bu kesimde ulaşım Ankara-İstanbul istikametinden kontrollü veriliyor.

Kırıkhan-Reyhanlı yolunun bazı kesimlerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin verilirken Çanakkale-Çan yolunun 8-10. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Amasya-Taşova yolunun 5-7. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun sol şeridinden sağlanıyor.

Alaplı - Ereğli - Zonguldak yolunun 1-10. kilometrelerinde Alaplı-Kocaman tünellerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikametinde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45-50. kilometrelerindeki (Akyazı mevkisi) bağlantı ve toplayıcı yollarında (Kanuni Bulvarı-Karşıyaka Kavşağı arası) yapılacak "Okul Sporları Bisiklet Türkiye Birinciliği" müsabakaları nedeniyle 30 Nisan'a kadar 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım diğer imar yolları ile devlet yolundan sağlanacak.

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