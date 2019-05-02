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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 08:36 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 08.00-17.30 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde araçlar, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı 0-3. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten (İstanbul-Ankara) iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Muğla-Kale yolunun 36-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Argıthanı-Ilgın-Kadınhanı yolunun Ilgın şehir geçişindeki hastane kavşağı ve köprüsünde yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 24-26. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerindeki Ankara-Niğde Otoyolu inşaatı kapsamındaki köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Hekimhan-Malatya yolunun 28-29. kilometrelerindeki Sarsap Tüneli'ndeki bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Dursunbey-Harmancık yolunun 9-12. kilometrelerindeki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle güzergah aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

Nallıhan-Beypazarı yolunun 12-17. kilometrelerindeki üstyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İyidere-Rize-Çayeli yolunda yer alan Çayeli Tüneli'ndeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bugün 08.00-17.00 saatlerinde Rize-Çayeli yönünde bulunan güney tüpünde tek şeritten kontrollü, diğer istikamette servis yolundan sağlanıyor.

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