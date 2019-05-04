Kara yollarında durum

Konya'da facia! Ölü ve yaralılar var

Konya'da facia! Ölü ve yaralılar var

'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin

'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin

Bursa Çevre Otoyolu Turanköy Köprülü Kavşağı ve Yıldırım Kavşağı 12-13 kilometrelerinde Viyadük-7'nin orta refüjüne denk gelen imalatlar için yolun İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı, trafik Ankara-İzmir istikametinden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı 0-3. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten (İstanbul-Ankara) iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Akıncı Gişeleri 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten (İstanbul-Ankara) iki yönlü veriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolunun Kurtköy Kavşağı-Pendik Tersane Kavşağı arası bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım TEM Bağlantı Tüneli Doğu Tüpü'nden 2 şerit gidiş 2 şerit geliş olarak sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Antalya-Burdur yolunun 13-14. ve Burdur-Antalya yolunun 11-15. kilometrelerinde 13.00-14.00 saatlerinde patlatmalı yol yapım çalışması nedeniyle trafiğe 5 ile 25 dakika aralıklarla her iki kesimde kontrollü izin veriliyor.

Torbalı-Ödemiş-Kiraz yolunun 5-9 kilometrelerinde bölünmüş yol, Çanakkale-Çan yolunun 8-10. kilometrelerinde de yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi isteniyor.

Trabzon Maçka Torul yolunun 44-45. kilometrelerinde yol yapım bakım onarım çalışması nedeniyle 1 Haziran'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sürüyor.

Gümüşova-Düzce-Bolu yolunun Bolu Dağı geçişinde, 38-48. kilometrelerinde orta refüjdeki beton otokorkulukların değiştirilmesi çalışmaları nedeniyle bu kesimde bölünmüş yolun her iki istikametinde çalışma alanını kapsayan 2 kilometrelik kesimlerle yolun sol şeritleri trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten gerçekleştiriliyor.

Isparta-Eğirdir ayrımı-Barla yolunun 3.kilometresinde (Harmanören Taş Ocağı mevkisi) patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 13.00-18.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak, ulaşım Barla-Eğirdir yolu üzerinden sağlanacak.

