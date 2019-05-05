Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşaklarında yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde ulaşım, TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden 2 şerit gidiş ve 2 şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Akıncı gişeleri (1-2. kilometreler) güzergahındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten (İstanbul-Ankara) iki yönlü devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle otoyolun Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma karşı yönden iki yönlü izin veriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy-Yıldırım kavşakları 12-13. kilometrelerindeki viyadük çalışmaları nedeniyle yolun İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.