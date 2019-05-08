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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 08:16 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Alaçatı-Zeytinler kavşakları 0-3. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde geçişler diğer bölümden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Menemen-Manisa yolunun 4. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 3-17. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Silifke-Mersin yolunun 31. kilometresinde bulunan Karayar Tüneli'nde yapılan elektromanyetik bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışına kontrollü izin veriliyor.

Denizkent-Bandırma yolunun 44. kilometresinde devam eden farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle yolun 44-46. kilometrelerinde (Bandırma-Çanakkale istikameti) trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

Amasya-Taşova yolunun 5-7. kilometrelerindeki Akdağ Tüneli öncesinde heyelan ıslah çalışmaları yapılıyor. Bu kesimde ulaşım bölünmüş yolun sol şeridinden gerçekleştiriliyor.

Kızıldağ-Altköy yolunun 0-3. kilometrelerindeki bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon-Maçka-Torul yolunun 45. kilometresindeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşıma 31 Mayıs'a kadar tek şeritten kontrollü izin verilecek.

TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolu üzerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım 5 Eylül'e kadar TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak gerçekleştirilecek.

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Kara yollarında durum Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

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