Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Alaçatı-Zeytinler kavşakları 0-3. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde geçişler diğer bölümden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Menemen-Manisa yolunun 4. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 3-17. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Silifke-Mersin yolunun 31. kilometresinde bulunan Karayar Tüneli'nde yapılan elektromanyetik bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışına kontrollü izin veriliyor.

Denizkent-Bandırma yolunun 44. kilometresinde devam eden farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle yolun 44-46. kilometrelerinde (Bandırma-Çanakkale istikameti) trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.