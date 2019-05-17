Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle ulaşım, TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 08.00-17.30 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları 5-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 31 Mayıs'a kadar otoyolun Gölbaşı Polis Akademisi istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden iki yönlü ve kontrollü sağlanacak.

Torbalı-Ödemiş-Kiraz devlet yolunun 5-14. kilometrelerinde bölünmüş yol, Yunak-Akşehir yolunun 40-56. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.