Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları 5-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gölbaşı Polis Akademisi istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer yönden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy-Yıldırım kavşakları 3. kilometresinde hızlı tren projesi kapsamında yürütülen viyadük çalışmaları nedeniyle yolun bir yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Alaçatı-Zeytinler kavşakları 0-3. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer bölümden çift yönlü devam ediyor.

Akseki-Manavgat yolunun 7-9. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 10.00-18.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Ankara-Çankırı yolunun 13-16. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yollarından sağlanıyor.