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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 08:54 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları 5-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gölbaşı Polis Akademisi istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer yönden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy-Yıldırım kavşakları 3. kilometresinde hızlı tren projesi kapsamında yürütülen viyadük çalışmaları nedeniyle yolun bir yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Alaçatı-Zeytinler kavşakları 0-3. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer bölümden çift yönlü devam ediyor.

Akseki-Manavgat yolunun 7-9. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 10.00-18.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Ankara-Çankırı yolunun 13-16. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 50-52. kilometrelerindeki köprü yapım çalışması nedeniyle Polatlı-Sivrihisar yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Ankara-Konya yolunun 13-15. kilometrelerinde Ankara-Niğde Otoyolu inşaatı kapsamında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Hekimhan-Malatya yolunun 28-29. kilometrelerindeki Sarsap Tüneli bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kumluca-Antalya yolunun 30-34. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sivas-Zara yolunun 3-11. kilometrelerindeki peyzaj düzenleme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

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