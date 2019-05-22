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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 08:15 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşaklarındaki çalışmalar nedeniyle 08.00-17.30 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Araçlar, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendiriliyor.

Eskişehir-Ankara il sınırı-Polatlı yolunun 5-8. kilometrelerindeki köprü yapım çalışması nedeniyle Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı yönden (Sivrihisar-Polatlı) iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Manisa-Muradiye-Menemen yolunun 7. kilometrelerindeki enerji iletim hattı montaj çalışmaları nedeniyle bugün ve yarın 22.30-06.00 saatlerinde belirli aralıklarla yol araç trafiğine kapatılarak, ulaşım kontrollü sağlanacak.

Trabzon-Maçka-Torul yolunun 44-45. kilometrelerindeki yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kayseri-Niğde yolunun 31-36. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun diğer kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Akseki-Manavgat yolunun 0-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Amasya-Turhal yolunun 41-44. kilometrelerindeki (Keşlik Köyü mevkisi) kavşak yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun sağ kesimi trafiğe kapatılarak, ulaşım bölünmüş yolun diğer kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Artvin-Şavşat yolunun 24-25. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ardahan-Göle yolunun 0-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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Kara yollarında durum Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

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