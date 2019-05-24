Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle 06.30-18.30 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Araçlar, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendiriliyor.

Kayseri-Niğde yolunun 31-36. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 38-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Yerköy-Sekili-Kırıkkale yolunun 25-28. kilometrelerindeki (Sekili geçişi) tretuvar ve refüj çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü izin veriliyor.

Ankara-Çankırı yolunun 13-16. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle yolun her iki yönü ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik servis yollarına yönlendiriliyor.