Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) günlük yol durumu bültenine göre, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan köprü ve otoyollar hariç KGM'nin işlettiği tüm otoyollar ve köprüler, 10 Haziran saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 33. kilometresindeki heyelan nedeniyle Korkuteli gidiş yönünde sağ şerit kullanılamıyor.

Suluova-Amasya yolunun 27-29 kilometreleri arasındaki Amasya otogar kavşağındaki yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun her iki yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan çift yönlü olarak sağlanıyor.

Muğla-Denizli yolunun 10-11 kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 0-26 kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları sürdürüldüğünden ulaşıma servis yolundan (Korkuteli-Kızılcadağ-Öküzgözü-Elmalı) iki yönlü olarak izin veriliyor.

Ayvacık-Edremit yolunun 33. kilometresindeki kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

