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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 08:25 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 06.30-18.30 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Araçlar, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması nedeniyle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Kaynaşlı otoyol giriş bağlantı kolunun da trafiğe kapalı olması nedeniyle otoyola girmek isteyen sürücüler Düzce gişelerine yönlendiriliyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 56-61. kilometrelerinde (Devrek şehir geçişi) yaya kaldırımı ve orta refüj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sivas-Zara yolunun 1-2, Beyşehir-Seydişehir yolunun 0-15, Burdur-Antalya yolunun 14-24. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kayseri-Niğde yolunun 31-36. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Tüneli'nin İspir-İkizdere yönündeki tüpünde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ovit Geçidi'nden, İkizdere-İspir yönünde ise tünel içinden gerçekleştiriliyor.

Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 30-44, Silifke-Mut yolunun 0-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

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