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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 08:30 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 06.30-18.30 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Araçlar, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağında köprü çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Milas-Yatağan yolunun 43-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kayseri-Niğde yolunun 31-36. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kahramanmaraş-Göksun yolunun 14-20, Akseki-Manavgat yolunun 0-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresinde bulunan Ovit Tüneli'nin İspir-İkizdere yönündeki tüpünde yapım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle ulaşım, trafiğe açık olan Ovit Geçidi'nden sağlanıyor. İkizdere-İspir yönünde ise ulaşım, tünel içinden devam ediyor.

Amasya-Turhal yolunun 0-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 0-15. kilometrelerindeki yapım, Bartın-Karabük yolunun 15-24. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

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