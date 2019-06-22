Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Etlik-İvedik Kavşağı 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak devam ediyor.

Polatlı-Ankara yolunun 3-10. kilometrelerinde üstyapı yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı-Ankara yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 40. kilometresindeki çalışmaları nedeniyle İnegöl-Bursa istikametinden gelen kavşak kolu trafiğe kapatılarak ulaşım imar yolundan sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara yönünde otoyol ulaşıma kapatılarak, trafik Çayırova Kavşağından D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendiriliyor.