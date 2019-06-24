HABER

Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 08:24 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Akıncı gişeleri 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolu üzerinde yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 8-9. kilometrelerindeki Karataş viyadüğünde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Gölbaşı yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 24-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Çankırı-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Bafa-Milas yolunun 39-40. kilometrelerindeki (Milas şehir geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çivril-Denizli yolunun 5-6. kilometrelerinde (Çıtak mevkisi) Büyük Menderes Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

İzmit-Kandıra yolunun Başiskele (Sarıdere) Köprülü Kavşağı ve bağlantı yollarındaki, Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 44-64. kilometrelerinde bulunan İbrikli, Adagül, Erenler-1, Erenler-2, Erenler-3, Sümbüllü-1, Sümbüllü-2, Sümbüllü-3, Sümbüllü-4, Seyitler-1 ve Seyitler-2 tünellerinde 28 Haziran'a kadar 08.30-17.00 saatlerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Erzurum-Çat-Karlıova yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Sarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabahSarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabah
Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı: 2 yaralıPolisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı: 2 yaralı
Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kara yollarında durum Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 şerit trafiğe kapatılacak!

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 şerit trafiğe kapatılacak!

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Günlük burç yorumları 24 Haziran Pazartesi - Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Cayır cayır yandı! Saatlerce söndürmeye çalıştılar

Cayır cayır yandı! O manzaraya dayanamadı

10 metreden uçtu! Korkunç kaza

10 metreden uçtu! Korkunç kaza

Polis aracına çarptı, korkudan park halindeki kamyonetin altına saklandı!

Polis aracına çarptı, korkudan kamyonetin altına saklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.