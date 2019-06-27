HABER

Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 08:27 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları başladı. Bu nedenle köprünün Avrupa-Asya yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden 2'şer şerit gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor. Avrupa-Asya istikametindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından köprünün Asya-Avrupa istikameti de trafiğe kapatılacak ve ulaşım diğer istikametteki 2'şer şeritten gidiş-geliş şeklinde devam edecek.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun (3'üncü Boğaz Köprüsü dahil) Kınalı-Odayeri-Hasdal kavşakları sağ ve sol bağlantı yolları yapımı nedeniyle TEM Otoyolu'nun Hasdal Kavşağı kuzey ve güney taşıma yolunda emniyet şeridi trafiğe kapatıldı.

TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması nedeniyle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor. Kaynaşlı otoyol girişi de trafiğe kapatıldığından sürücüler Düzce girişine yönlendiriliyor.

Çivril-Denizli yolunun 5-6. kilometrelerindeki (Çıtak mevkisi) Büyük Menderes Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırıkhan-Reyhanlı yolunun 2-39. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapılan üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Polatlı-Ankara yolunun 3-10. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Polatlı-Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Ankara-Polatlı istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Kayseri-Niğde yolunun 31-36. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

PARTNERKırmızı ruj en çok onlara yakışıyorKırmızı ruj en çok onlara yakışıyor
Sıcaktan bunalan soluğu İstanbul Boğazı'nda aldı!Sıcaktan bunalan soluğu İstanbul Boğazı'nda aldı!
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldıTBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kara yollarında durum yol durumu bülteni

En Çok Okunan Haberler

Maduro'ya karşı yeni darbe girişimi!

Maduro'ya karşı yeni darbe girişimi!

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Hülya Avşar'ın yeni oyuncağı! Değeri 700 bin TL

Hülya Avşar'ın yeni oyuncağı! Değeri 700 bin TL

Müjde! Bir banka daha başlattı

Müjde! Bir banka daha başlattı

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik teklifi yasalaştı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koloni halinde yaşıyorlar! Görebilmek için 2bin 300 rakımlık tepeye çıkıyorlar

Koloni halinde yaşıyorlar! Görmek için 2300 rakıma çıkıyorlar

Sıcaktan bunalan soluğu İstanbul Boğazı'nda aldı!

Sıcaktan bunalan soluğu İstanbul Boğazı'nda aldı!

TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı

TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı

Gece yarısı feci kaza! 4 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

Gece yarısı feci kaza! 4 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Diyarbakır merkezli 15 ilde 'sahte engelli raporu' operasyonu: 40 gözaltı

15 ilde 'sahte engelli raporu' operasyonu: 40 gözaltı

Şehit Eren'in adı Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sına verildi

Artık adı göklerde yaşayacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.