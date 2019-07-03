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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 08:40 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle köprünün Avrupa-Asya yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer yönden 2'şer şerit gidiş-geliş olarak izin veriliyor. Avrupa-Asya yönündeki çalışmaların tamamlanmasının ardından, köprünün karşı yönündeki 4 şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer platformdaki 2'şer şeritten gidiş-geliş şeklinde sürdürülecek.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 06.30-18.30 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönünde araç geçişine izin verilmiyor. Sürücüler, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Gebze gişelerden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 8-9. kilometrelerindeki Karataş viyadüğünde üstyapı onarım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun Gölbaşı yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Akıncı gişeleri 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer yönden izin veriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 4-19. kilometrelerindeki tünellerde ve Trabzon-Gümüşhane yolunun 23-25. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 32-44. kilometrelerindeki yapım, Kırıkhan-Reyhanlı yolunun 2-39. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 0-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Korkuteli-Kızılcadağ-Öküzgözü-Elmalı güzergahındaki servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kütahya-İnönü yolunda yapılacak derz onarım çalışmaları nedeniyle yolun 41-42. kilometreleri trafiğe kapatılarak, araçlar alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

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