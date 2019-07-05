HABER

Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 08:31 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun (3'üncü Boğaz Köprüsü dahil) Kınalı-Odayeri Hasdal kavşaklarında sağ ve sol bağlantı yollarındaki yapım çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu'nun Hasdal Kavşağı kuzey ve güney taşıma yolunda emniyet şeridi trafiğe kapatılacak.

TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolunda yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kesimde ulaşım, TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak devam ediyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Yassıören Kavşağı ve kavşak kollarında aşınma tabakası serimi çalışmaları nedeniyle Yassıören Kavşağı trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Bağlum-Etlik kavşakları 3-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması nedeniyle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor. Kaynaşlı otoyol girişi de trafiğe kapatıldığından sürücüler Düzce girişine yönlendiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönü de trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.

İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Tüneli'nin İkizdere-İspir yönünde bulunan tüpünde 8-9 Temmuz'da 08.00-18.00 saatlerinde elektrik sistemi bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Bu nedenle tünel trafiğe kapatılarak, ulaşım trafiğe açık olan Ovit Geçidi'nden sağlanacak.

Sivas-Zara devlet yolunun 1-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 29-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

PARTNER Yok böyle evlilik teklifi! Kafasına silah dayayıp... Yok böyle evlilik teklifi! Kafasına silah dayayıp...
Asırlık Saat Kulesi ilk günkü gibiAsırlık Saat Kulesi ilk günkü gibi
Ankara'da trafik kazası: 8 yaralıAnkara'da trafik kazası: 8 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kara yollarında durum yol durumu bülteni

En Çok Okunan Haberler

Minik Poyraz'ın feci ölümü!

Minik Poyraz'ın feci ölümü!

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına Trump damgası

ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına Trump damgası

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Başkanı İmamoğlu yeni icraatını açıkladı

İBB Başkanı İmamoğlu yeni icraatını açıkladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kasa faresi' Adana'da yakalandı!

'Kasa faresi' Adana'da yakalandı!

Ekmeklerini 'taştan' çıkarıyorlar

Dünyanın en zoru! Günlük 150 liraya...

Asırlık Saat Kulesi onlarca yıldır ayakta

Asırlık Saat Kulesi ilk günkü gibi

Ankara'da trafik kazası: 8 yaralı

Ankara'da trafik kazası: 8 yaralı

Cuma mesajları 2019: 5 Temmuz için en güzel uzun, kısa veya resimli Cuma mesajları

En güzel resimli Cuma mesajları

Ankara'da otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.